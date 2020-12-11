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НХЛ намерена вакцинировать всех игроков лиги перед стартом нового сезона

НХЛ намерена вакцинировать всех игроков лиги перед стартом нового сезона
Хоккей / НХЛ 0

Журналист Sportsnet Джон Шэннон сообщил, что Национальная хоккейная лига намерена вакцинировать всех игроков лиги перед стартом нового сезона.

«Источник подтверждает, что НХЛ планирует закупку вакцины от COVID для всех участников, которые будут вовлечены в старт предстоящего сезона», — написал Шэннон в «Твиттере».

Ранее инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщал, что Национальная хоккейная лига продолжает работу над составами дивизионов на следующий сезон, а некоторые владельцы клубов недовольны первым вариантом. При этом НХЛ может обнародовать план проведения сезона-2020/2021 в конце следующей недели. Сообщалось, что старт регулярного чемпионата намечен на 13 января. Ожидается, что команды проведут по 56 матчей.

НХЛ продолжает работу над дивизионами. Владельцы клубов были недовольны первым вариантом
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