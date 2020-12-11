Bauer возместил ущерб пострадавшим от мошенников хоккеистам

Директор по маркетингу Bauer Михаил Асеев сообщил, компания компенсировала ущерб пострадавшим от мошенников игрокам.



Ранее стало известно, что защитник «Автомобилиста» Чарльз Дженовей перечислил порядка 120 тыс. рублей на покупку шести клюшек человеку, который представился сотрудником компании Bauer Кимом Довалтяном. Получив деньги, мошенник исчез. В октябре жертвой подобной аферы стал защитник «Спартака» Яков Рылов. При этом он сообщил, что человек, который взял деньги, работал представителем Bauer и постоянно контактировал с московским клубом.



«Мы компенсировали всё игрокам, претензий у них нет. Также поможем следствию в отношении Кима, для нас это тоже неприятно. Надеемся, удастся с этим разобраться», – приводит слова Асеева телеграм-канал «Мутко против».

Дженовей стал жертвой мошенников. Защитника «Автомобилиста» обманули на 122 тыс. рублей