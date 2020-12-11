Ларионов — о контракте Гуськова с ЦСКА: это случилось слишком поздно

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос, мог ли нападающий Матвей Гуськов претендовать на вызов в национальную команду, если бы раньше подписал контракт с ЦСКА.
«Рад, что Матвей связал ближайшие три года с ЦСКА, здесь у него будет возможность расти дальше. Нет смысла говорить о том, что не случилось, потому что это случилось слишком поздно. Желаю ему успехов.
Фирстов и Кузнецов? Три недели, которые мы провели в Сочи, эти ребята проявили себя очень сильно. Потом они вылетели в Америку, где тренировались, участвовали в товарищеских матчах. Они отыграли сильно два матча за свои университетские команды. Пандемия повлияла на всех, но я очень доволен и тем и другим и их физическим состоянием. Ребята борются за место в составе, показывают те качества, которые необходимы команде. Я в них верю», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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