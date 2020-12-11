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Подколзин — о МЧМ-2021: знаю свои ошибки, давно сделал выводы из прошлых турниров

Подколзин — о МЧМ-2021: знаю свои ошибки, давно сделал выводы из прошлых турниров
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал о подготовке к молодёжному чемпионату мира 2021 года.

«Большое спасибо тренерскому штабу за доверие, постараюсь его оправдать. Я два раза уже ездил на МЧМ, это всегда были исключительно приятные эмоции. Уже много раз говорил и повторю ещё раз, что подготовка к турниру и сам чемпионат – это лучшее время в жизни. Мы все одна большая семья, надо наслаждаться этой ситуацией.

Если брать сам тренировочный процесс, то всё происходит очень интересно и разнообразно, очень много еды для мозгов. Мы здесь нарабатываем связки, тройки, какие-то мелкие элементы, которые могут решить исход игры. Стандарты, выходы из зоны, плюс импровизация – нам позволяют это делать и это здорово. Все получают огромное удовольствие от тренировочного процесса, это и есть хоккей.

Я знаю свои ошибки, давно сделал выводы из прошлых турниров. Нового ребятам ничего не могу сказать, потому что каждый год всё новое. Не знаю, поможет ли мне мой опыт, но я точно знаю, чего не нужно делать. Это касается общения с прессой, раздевалки, в общем – все наши маленькие секреты и нюансы, из которых может сложиться победа», — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Василий Подколзин будет капитаном сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года
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