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Названо имя нового главного тренера сборной Швеции на МЧМ-2021

Названо имя нового главного тренера сборной Швеции на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Швеция назвала имя нового главного тренера сборной на МЧМ-2021. Им станет 30-летний Йоэль Роннмарк, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Он заменит Томаса Монтена, который не сможет отправиться на турнир в Канаду из-за положительного теста на коронавирус. Не примут участие в турнире и другие члены тренерского штаба, сдавшие положительные тесты: ассистент Андерс Лундберг, видеотренер Адам Алмквист Андерссон, а также тренер вратарей Низзе Ланден. Они будут помогать сборной удалённо в качестве консультантов.

Роннмарк последние семь лет работает с юниорскими командами «Векше Лейкерс». Последние четыре года специалист возглавляет сборную до 18 лет. На двух предыдущих молодёжных чемпионатах мира Роннмарк входил в тренерский штаб в качестве ассистента.

На молодёжном ЧМ-2020 Роннмарку будет помогать Андерс Эриксен, видеотренером станет Джейсон Петриковски.

Молодёжная сборная Швеции рассмотрит вариант с отказом от участия в МЧМ-2021
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