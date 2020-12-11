Названо имя нового главного тренера сборной Швеции на МЧМ-2021

Швеция назвала имя нового главного тренера сборной на МЧМ-2021. Им станет 30-летний Йоэль Роннмарк, сообщается на официальном сайте ИИХФ.
Он заменит Томаса Монтена, который не сможет отправиться на турнир в Канаду из-за положительного теста на коронавирус. Не примут участие в турнире и другие члены тренерского штаба, сдавшие положительные тесты: ассистент Андерс Лундберг, видеотренер Адам Алмквист Андерссон, а также тренер вратарей Низзе Ланден. Они будут помогать сборной удалённо в качестве консультантов.
Роннмарк последние семь лет работает с юниорскими командами «Векше Лейкерс». Последние четыре года специалист возглавляет сборную до 18 лет. На двух предыдущих молодёжных чемпионатах мира Роннмарк входил в тренерский штаб в качестве ассистента.
На молодёжном ЧМ-2020 Роннмарку будет помогать Андерс Эриксен, видеотренером станет Джейсон Петриковски.
- 11 декабря 2020
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