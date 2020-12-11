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Болельщики «Салавата Юлаева» почтили память ушедшего из жизни Артёма Чернова

Болельщики «Салавата Юлаева» почтили память ушедшего из жизни Артёма Чернова
Хоккей / КХЛ 0

Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» почтили память экс-нападающего команды Артёма Чернова во время матча с «Йокеритом», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Сегодня, 11 декабря, Светлана Кольцова, жена известного российского защитника Кирилла Кольцова, сообщила о смерти российского нападающего Артёма Чернова.

«Чернов… Помним. #72», — говорится в сообщении.

За свою карьеру на уровне сильнейшей хоккейной лиги России Артём Чернов выступал за новокузнецкий «Металлург», «Авангард», «Спартак», ХК МВД, московское «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь».

В 2000 году Артём стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе сборной России. Высшим достижением в карьере Чернова стало завоевание Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». Артёму было 38 лет.

В возрасте 38 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Артём Чернов
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