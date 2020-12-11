Болельщики «Салавата Юлаева» почтили память ушедшего из жизни Артёма Чернова

Болельщики уфимского «Салавата Юлаева» почтили память экс-нападающего команды Артёма Чернова во время матча с «Йокеритом», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».



Сегодня, 11 декабря, Светлана Кольцова, жена известного российского защитника Кирилла Кольцова, сообщила о смерти российского нападающего Артёма Чернова.



«Чернов… Помним. #72», — говорится в сообщении.

За свою карьеру на уровне сильнейшей хоккейной лиги России Артём Чернов выступал за новокузнецкий «Металлург», «Авангард», «Спартак», ХК МВД, московское «Динамо», «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь».



В 2000 году Артём стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира в составе сборной России. Высшим достижением в карьере Чернова стало завоевание Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо». Артёму было 38 лет.