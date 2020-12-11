Крикунов: «Динамо» не помешал бы ещё один центральный и защитник

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после матча с магнитогорским «Металлургом» (0:3) поделился мыслями о трансферной политики бело-голубых.



«Выездной маршрут сказался на команде? Все так путешествуют. Наверное, все, кроме СКА и ЦСКА, но надо посмотреть, как они летают.



Трансферная активность «Динамо» закончена после обменов? Нам бы не помешал ещё один защитник и ещё один центральный.



Как себя ощущает Верещагин? Он успел травму получить. Сейчас играет за фарм-клуб. Может, ещё сыграет, потом появится у нас», — приводит слова Крикунова официальный «телеграм» бело-голубых.



Напомним, в начале декабря в результате обмена с «Авангардом» в московское «Динамо» перешёл голкипер Эмиль Гарипов.

«Металлург» обыграл московское «Динамо» в первом матче Гарипова. У Яковлева — дубль