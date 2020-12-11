Кадейкин — о 0:3: каждому надо в зеркало посмотреть и спросить себя, в чём проблема

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (0:3).
«Всё, как нельзя проще. «Йокерит» забил свои моменты, мы — нет. Очень неприятное поражение. Мы проигрываем, потому что не забиваем. Надо начинать реализовывать моменты. У нас и до этого были отрезки в чемпионате, когда тяжело шли шайбы. Надо лезть на ворота, играть проще. Выходя на матч, надо рассчитывать не на своё мастерство, а на желание. Не стал бы делать акцент на третьей шайбе и невыполнении тренерского задания. В такой ситуации ты начинаешь играть рискованно. Требования штаба одни — правильная игра в обороне, впереди нам никто не запрещает создавать и забивать. Нам надо каждому в зеркало посмотреть, и себя спросить, в чём проблема. Сколько у нас сегодня моментов было! Не сказал бы, что простота мешает нам создавать моменты. Какого креатива нам не хватает? Когда пять человек стоит перед своими воротами, особо не накреативишь», — приводит слова Кадейкина пресс-служба КХЛ.
- 11 декабря 2020
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