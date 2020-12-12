Вудкрофт: минское «Динамо» не было готово к игре на уровне «Ак Барса»

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:7).

«Очень разочаровывающее выступление команды, мы не выглядели готовыми к игре на уровне, необходимом в матчах с «Ак Барсом». Мы слишком мягко играли, слишком уважительно, против нас было легко играть у бортов и под воротами. Не смогли реализовать свои моменты в неравных составах, и это сделало такую разницу в матче.

Почему заменили вратаря после второго периода? Мы не играли так, как должны были. Я не хотел, чтобы вратарь сталкивался с таким давлением и такими бросками, мы не вставали перед шайбой, вратаря нужно было освободить от этого.

Почему команда пропустила две шайбы, играя в большинстве? Большинство не сработало сегодня, не выглядело здорово. Мы не были готовы к давлению, хотя знали, что оно будет. Не придерживались плана на игру, не делали что должно. Вот что случается в матчах с хорошими командами. Нужно следовать плану, особенно в матчах с топ-клубами, вот и всё», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба «Ак Барса».