Молодёжная сборная Финляндии объявила состав на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Финляндии объявила состав на молодёжный чемпионат мира 2021 года, сообщает Iltalehti.
Вратари: Кари Пийронен («Таппара»), Джоэль Бломквист («Кярпят»), Роопе Тапонен (ХИФК).
Защитники: Сантери Хатакка («Ильвес»), Рубен Рафкин, Еемил Виро (оба — ТПС), Вилле Хейнола («Лукко»), Топи Ниемеля, Каспер Пуутио (оба — «Кярпят»), Матиас Раяаниеми («Пеликанс»), Микко Кокконен («Юкурит»).
Нападающие: Роби Ярвентие («Ильвес»), Антон Лунделл (ХИФК), Петтери Пухакка, Каспер Симонтивал (оба — «Таппара»), Самуэль Хелениус, Брэд Ламберт (оба — ЮП), Микаэль Пююхтия, Юуусо Пярссинен (оба — ТПС), Рони Хирвонен («Эссят»), Микко Петман («Лукко»), Хенри Никканен («Юкурит»), Матиас Мянтюкиви («СайПа»), Аку Рятю («Кярпят»), Бенжамин Корхонен («КайПа»).
- 12 декабря 2020
-
11:14
-
11:08
-
10:28
-
09:37
-
09:00
-
08:52
-
08:31
-
06:04
- 11 декабря 2020
-
23:50
-
23:36
-
23:15
-
22:50
-
22:45
-
22:33
-
21:54
-
21:51
-
21:47
-
21:45
-
21:25
-
21:05
-
20:49
-
20:45
-
20:28
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:36
-
19:20
-
19:16
-
19:15
-
18:40
-
18:04
-
17:36
-
17:21
-
17:10