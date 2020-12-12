Молодёжная сборная Финляндии объявила состав на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Финляндии объявила состав на молодёжный чемпионат мира 2021 года, сообщает Iltalehti.

Вратари: Кари Пийронен («Таппара»), Джоэль Бломквист («Кярпят»), Роопе Тапонен (ХИФК).

Защитники: Сантери Хатакка («Ильвес»), Рубен Рафкин, Еемил Виро (оба — ТПС), Вилле Хейнола («Лукко»), Топи Ниемеля, Каспер Пуутио (оба — «Кярпят»), Матиас Раяаниеми («Пеликанс»), Микко Кокконен («Юкурит»).

Нападающие: Роби Ярвентие («Ильвес»), Антон Лунделл (ХИФК), Петтери Пухакка, Каспер Симонтивал (оба — «Таппара»), Самуэль Хелениус, Брэд Ламберт (оба — ЮП), Микаэль Пююхтия, Юуусо Пярссинен (оба — ТПС), Рони Хирвонен («Эссят»), Микко Петман («Лукко»), Хенри Никканен («Юкурит»), Матиас Мянтюкиви («СайПа»), Аку Рятю («Кярпят»), Бенжамин Корхонен («КайПа»).