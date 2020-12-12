Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Молодёжная сборная Финляндии объявила состав на МЧМ-2021

Молодёжная сборная Финляндии объявила состав на МЧМ-2021
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Молодёжная сборная Финляндии объявила состав на молодёжный чемпионат мира 2021 года, сообщает Iltalehti.

Вратари: Кари Пийронен («Таппара»), Джоэль Бломквист («Кярпят»), Роопе Тапонен (ХИФК).

Защитники: Сантери Хатакка («Ильвес»), Рубен Рафкин, Еемил Виро (оба — ТПС), Вилле Хейнола («Лукко»), Топи Ниемеля, Каспер Пуутио (оба — «Кярпят»), Матиас Раяаниеми («Пеликанс»), Микко Кокконен («Юкурит»).

Нападающие: Роби Ярвентие («Ильвес»), Антон Лунделл (ХИФК), Петтери Пухакка, Каспер Симонтивал (оба — «Таппара»), Самуэль Хелениус, Брэд Ламберт (оба — ЮП), Микаэль Пююхтия, Юуусо Пярссинен (оба — ТПС), Рони Хирвонен («Эссят»), Микко Петман («Лукко»), Хенри Никканен («Юкурит»), Матиас Мянтюкиви («СайПа»), Аку Рятю («Кярпят»), Бенжамин Корхонен («КайПа»).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020