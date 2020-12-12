Вайсфельд: почему Саморуков не играет за «Эдмонтон»? Неужели там «звери» в обороне?

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал вызов защитника ЦСКА Дмитрия Саморукова в сборную России для участия на домашнем этапе Евротура – Кубке Первого канала.

«Саморуков — один из самых прогрессирующих молодых российских защитников. Если не самый-самый. Отсюда и внимание со стороны сборной. Помню, когда Дмитрий играл на молодёжном чемпионате мира, он был доминирующим игроком обороны в нашей команде. На меня произвёл самое сильное впечатление в том составе «молодёжки».

При этом на МЧМ-2019 он проявил себя больше как атакующий защитник. А в ЦСКА сейчас здорово действует в обороне. Классный двусторонний игрок. Не случайно у него и «плюс/минус» сейчас лучше, чем у любого из российских защитников. Так что я двумя руками за его приглашение в главную национальную команду.

Что представляют собой Киселевич и Блажиевский, всем понятно, они никуда не денутся. А Саморукова на уровне сборной надо посмотреть. Ведь велика вероятность, что Дмитрий скоро вернётся за океан. Удивляюсь, почему он за «Эдмонтон» до сих пор не играет. Неужели там вообще «звери» в обороне?» — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».