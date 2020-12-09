Назаров — о Кубке Первого канала: штаб сборной России принял разумное и интересное решение

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от Кубка Первого канала.



«Совсем скоро начнётся Кубок Первого канала — домашний для сборной России этап Евротура. Думаю, что перед Константином Эрнстом (генеральный директор Первого канала. — Прим. «Чемпионата») стоит дилемма: есть все шансы на то, что хоккей с участием нашей сборной побьёт рейтинги моей любимой телепередачи «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.



Ну а если серьёзно, то штаб сборной и ФХР приняли очень интересное и разумное решение. Например, Валерию Брагину будут помогать Альберт Лещёв и Александр Титов. Я прекрасно помню обоих ещё хоккеистами, а с Брагиным, который приводил нашу молодёжку к золотым медалям чемпионата мира, мы и вовсе работали вместе. Титов, кстати, работает главным тренером российской сборной U16, а Лещёв — U18. Альберт в своё время трудился вместе с Игорем Никитиным в ЦСКА, а в системе СКА успешно помогал «армейцам» на тренерской лавке в непростой период пандемии и болезней.



Так что давайте на время перестанем исполнять свах из уже упомянутой нами передачи и будем профессионалами: у нас сильный тренерский штаб и сильная сборная. Мы должны понимать, что тренерам нужно доказывать свою состоятельность. А где её доказывать, если не на Кубке Первого канала?», — сказал Назаров в интервью «Чемпионату».

Состав сборной России на Кубок Первого канала. Многие из этих игроков могут поехать на ЧМ! Бурдасов и Сошников получили шанс показать себя на Кубке Первого канала, а Жафяров, Кадейкин и Макеев остались без вызова.