КХЛ дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко на один матч

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко на один матч, сообщается на официальном сайте организации.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Михаила Фисенко по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Лига приняла решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего московского «Динамо» Оскара Линдберга в матче с магнитогорским «Металлургом» (1:3). Форвард столичного клуба отделался денежным штрафом.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».