Лафлёр: в новом сезоне у «Монреаля» не будет оправданий, надо давать результат

Легендарный в прошлом канадский нападающий Ги Лафлёр поделился ожиданиями от выступления «Монреаль Канадиенс» в новом сезоне НХЛ.

«Они будут претендовать на самые высокие места и, на мой взгляд, обязательно выйдут в плей-офф. В межсезонье они стали сильнее на каждой позиции. В команду пришли запасной вратарь Джейк Аллен, защитник Джоэл Эдмундсон и качественные форварды Джош Андерсон и Тайлер Тоффоли. В этом году у них не будет оправданий, надо давать результат. С нетерпением жду этого чемпионата», — приводит слова Лафлёра пресс-служба лиги.

69-летний Лафлёр — пятикратный обладатель Кубка Стэнли (1973, 1976, 1977, 1978, 1979), двукратный обладатель «Харт Трофи» (1977, 1978), обладатель «Конн Смайт Трофи» (1977). В 1988 году был включён в Зал хоккейной славы в Торонто.