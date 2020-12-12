Теэму Пулккинен дебютирует за «Локомотив» в матче с ЦСКА
Ярославский «Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с московским ЦСКА, сообщается на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».
В состав вернулся голкипер Эдди Паскуале, а также нападающий Андре Петерссон. Матч пропустят Шаров, Савченко, Баранцев, Коваленко и Беляев.
Новичок «Локомотива» Теэму Пулккинен, обменянный из московского «Динамо», сегодня дебютирует за ярославцев.
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Рафиков — Осипов, Коршков — Алексеев — Красковский;
- Мисюль — Марченко, Петерссон — Ландер — Пулккинен;
- Черепанов — Малышев, Каюмов — Ткачёв — Аверин;
- Берёзкин — Любушкин, Кудрявцев — Иванов — Ильенко.
Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.
Московское «Динамо» подтвердило обмен Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви
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