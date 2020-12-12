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Теэму Пулккинен дебютирует за «Локомотив» в матче с ЦСКА

Теэму Пулккинен дебютирует за «Локомотив» в матче с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с московским ЦСКА, сообщается на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».

В состав вернулся голкипер Эдди Паскуале, а также нападающий Андре Петерссон. Матч пропустят Шаров, Савченко, Баранцев, Коваленко и Беляев.

Новичок «Локомотива» Теэму Пулккинен, обменянный из московского «Динамо», сегодня дебютирует за ярославцев.

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Рафиков — Осипов, Коршков — Алексеев — Красковский;
  • Мисюль — Марченко, Петерссон — Ландер — Пулккинен;
  • Черепанов — Малышев, Каюмов — Ткачёв — Аверин;
  • Берёзкин — Любушкин, Кудрявцев — Иванов — Ильенко.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.

Московское «Динамо» подтвердило обмен Пулккинена в «Локомотив» на Пяаярви
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