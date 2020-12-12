Теэму Пулккинен дебютирует за «Локомотив» в матче с ЦСКА

Ярославский «Локомотив» объявил состав на гостевую встречу с московским ЦСКА, сообщается на официальной странице «железнодорожников» в «Твиттере».



В состав вернулся голкипер Эдди Паскуале, а также нападающий Андре Петерссон. Матч пропустят Шаров, Савченко, Баранцев, Коваленко и Беляев.



Новичок «Локомотива» Теэму Пулккинен, обменянный из московского «Динамо», сегодня дебютирует за ярославцев.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Рафиков — Осипов, Коршков — Алексеев — Красковский;

Мисюль — Марченко, Петерссон — Ландер — Пулккинен;

Черепанов — Малышев, Каюмов — Ткачёв — Аверин;

Берёзкин — Любушкин, Кудрявцев — Иванов — Ильенко.

Место в воротах займёт Эдди Паскуале. Его сменщиком станет Илья Коновалов.