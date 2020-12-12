Форвард Антон Лазарев покинул «Трактор»
Нападающий Антон Лазарев покинул «Трактор», сообщается на официальном сайте челябинской команды.
Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
За чёрно-белых 30-летний российский нападающий провёл 10 матчей и забросил одну шайбу.
Напомним, Лазарев подписал контракт с челябинцами в начале мая 2020 года. Стороны заключили двухлетнее соглашение.
В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лазарев в 53 матчах набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-8» и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут 28 секунд за матч.
В КХЛ хоккеист выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и «Витязь».
Экс-форвард «Амура» Лазарев стал игроком «Трактора»
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