Экс-форвард «Амура» Лазарев стал игроком «Трактора»

Челябинский «Трактор» заключил контракт с нападающим Антоном Лазаревым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лазарев в 53 матчах набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-8» и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут 28 секунд за матч.

В КХЛ хоккеист выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и «Витязь».

Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт лайв-репортаж.

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