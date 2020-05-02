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Экс-форвард «Амура» Лазарев стал игроком «Трактора»

Экс-форвард «Амура» Лазарев стал игроком «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» заключил контракт с нападающим Антоном Лазаревым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лазарев в 53 матчах набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-8» и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут 28 секунд за матч.

В КХЛ хоккеист выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и «Витязь».

Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт лайв-репортаж.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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