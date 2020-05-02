Экс-форвард «Амура» Лазарев стал игроком «Трактора»
Челябинский «Трактор» заключил контракт с нападающим Антоном Лазаревым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за хабаровский «Амур». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Лазарев в 53 матчах набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-8» и 12 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут 28 секунд за матч.
В КХЛ хоккеист выступал за «Атлант», новокузнецкий «Металлург», «Салават Юлаев» и «Витязь».
Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт лайв-репортаж.
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«Трактор» заключил двухлетний контракт с голкипером Романом Виллом
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