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Беляев — об уходе Лазарева: это лучший вариант и для клуба, и для самого Антона

Беляев — об уходе Лазарева: это лучший вариант и для клуба, и для самого Антона
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал расторжение контракта с нападающим Антоном Лазаревым.

«Антон — взрослый игрок, который в последнее время оказался без игровой практики. В этих обстоятельствах расторжение контракта по соглашению сторон — это лучший вариант и для клуба, и для самого хоккеиста, который хочет играть и приносить пользу команде. Мы благодарны Антону за его честную работу на тренировках, на матчах, за позитивный настрой и умение создать атмосферу в раздевалке. Уверены, что он быстро найдёт команду и продолжит выступать в КХЛ», — приводит слова спортивного директора официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня, 12 декабря, стало известно, что форвард Антон Лазарев покинул «Трактор». Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Форвард Антон Лазарев покинул «Трактор»
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