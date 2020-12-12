Карнаухов — о вызове в сборную: представлять страну — честь. Надеюсь, выиграем все матчи

Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2).



«Выиграли, это самое главное. Хороший соперник у нас сегодня был, мы выстояли меньшинство в конце. Не так важно, сколько моментов у нас было. Главное, что два очка набрали. Гол добавляет положительных эмоций перед сборной. Приятно, что вызвали. Это честь для меня — представлять страну. Прошлогодний Кубок Первого канала — это был первый серьёзный турнир для меня.



Я получил отличный опыт, многое для себя почерпнул тогда. Помню, что мы проиграли первый матч. Сейчас, надеюсь, все три матча выиграем», — приводит слова Карнаухова «Р-Спорт».



Напомним, московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

ЦСКА одержал третью победу подряд, в Москве обыграв «Локомотив»