Карнаухов — о вызове в сборную: представлять страну — честь. Надеюсь, выиграем все матчи

Нападающий московского ЦСКА Павел Карнаухов подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2).
«Выиграли, это самое главное. Хороший соперник у нас сегодня был, мы выстояли меньшинство в конце. Не так важно, сколько моментов у нас было. Главное, что два очка набрали. Гол добавляет положительных эмоций перед сборной. Приятно, что вызвали. Это честь для меня — представлять страну. Прошлогодний Кубок Первого канала — это был первый серьёзный турнир для меня.
Я получил отличный опыт, многое для себя почерпнул тогда. Помню, что мы проиграли первый матч. Сейчас, надеюсь, все три матча выиграем», — приводит слова Карнаухова «Р-Спорт».
Напомним, московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
- 12 декабря 2020
-
22:18
-
21:40
-
21:32
-
20:52
-
20:13
-
19:59
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:18
-
19:12
-
19:01
-
18:57
-
18:50
-
18:28
-
18:20
-
18:14
-
17:45
-
17:26
-
16:51
-
16:24
-
15:44
-
15:16
-
14:48
-
14:33
-
13:38
-
13:33
-
12:35
-
11:55
-
11:14
-
11:08
-
10:28
-
09:37
-
09:00
-
08:52