Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брагин: в третьем периоде СКА немного потерял концентрацию, была нервозная концовка

Брагин: в третьем периоде СКА немного потерял концентрацию, была нервозная концовка
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с рижским «Динамо» (4:1).

«Серьезно готовились к этому матчу. У нас конец плотного отрезка, было много матчей за короткий промежуток времени. Разобрали нашу домашнюю встречу с Ригой. Хорошо начали матч, повели 3:0, второй период неплохо сыграли. В третьем немного потеряли концентрацию, поэтому была чуть нервозная концовка. А так ребята молодцы, хорошо отработали», — приводит слова Брагина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА взял реванш у рижского «Динамо» за поражение в Санкт-Петербурге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020