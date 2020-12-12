Брагин: в третьем периоде СКА немного потерял концентрацию, была нервозная концовка

Главный тренер санкт-петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги встречи с рижским «Динамо» (4:1).



«Серьезно готовились к этому матчу. У нас конец плотного отрезка, было много матчей за короткий промежуток времени. Разобрали нашу домашнюю встречу с Ригой. Хорошо начали матч, повели 3:0, второй период неплохо сыграли. В третьем немного потеряли концентрацию, поэтому была чуть нервозная концовка. А так ребята молодцы, хорошо отработали», — приводит слова Брагина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Напомним, что СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-Рига» и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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