Маклеллан: «Лос-Анджелес» завершил первый этап перестройки. Пора изменить курс корабля

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан поделился мнением о ситуации с перестройкой команды.
«Игроки, которые сыграют за нас в этом году, с нами надолго. Я слышал, что генеральный менеджер Роб Блэйк говорил ребятам: «Слушайте, мы фактически завершили первый этап перестройки». Многие игроки ушли, многие пришли.
Настала пора изменить курс корабля и начать расти. Если бы я был одним из пяти наших давних ветеранов, то ждал бы начала сезона с нетерпением. Приход Байфилда и Лиаса Андерссона нас определённо радует. Кроме того, у нас есть проспекты на год старше, на год сильнее, на год голоднее, которые тоже могут себя проявить. Это говорит, что мы стремимся сделать команду лучше и пытаемся сделать что-то сейчас, а не ждать. Хотим ли мы двигаться дальше, развиваться и пытаться подняться в турнирной таблице? Конечно, да.
Мы будем находиться в хорошей позиции, оправданий у нас не будет. И мы будем максимально готовы. Будет ли этого достаточно, чтобы побеждать? Мы на это надеемся. Но нам нужно попробовать свои силы. Пока этого не произойдёт, мы точно не узнаем», – цитирует Маклеллана пресс-служба НХЛ.
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