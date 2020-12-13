Вайсфельд — о составе сборной России: все игроки СКА, вызванные в команду, этого достойны

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказал мнение относительно состава сборной России на домашний этап Евротура – Кубок Первого канала.
«Сейчас в сборной осталось девять питерских «армейцев» — голкипер Михаил Бердин и нападающий Владислав Каменев не примут участия в турнире. Наверняка сыграло роль и то, что травмировано два форварда ЦСКА — Антон Слепышев и Максим Шалунов. К тому же все игроки СКА, вызванные в сборную, этого достойны. По крайней мере, если говорим о Евротуре, где и надо проверять перспективных кандидатов в национальную команду.
И дело тут вовсе не в омоложении. Мне вообще не нравится этот термин. Ну кого из опытных не пригласили? Вот Вадим Шипачёв же в сборной. Он лучший центральный нападающий в КХЛ. Допустим, не позвали его партнера по динамовскому звену — Дмитрия Кагарлицкого, который неплохо сейчас играет. Но, в отличие от Шипачёва, нельзя сказать, что Кагарлицкий на голову выше остальных.
При этом не думаю, что это выбор Валерия Брагина, который позвал в сборную знакомых по СКА игроков. Понятно, мнение главного тренера учитывается. Но у сборной есть штаб, который определяет стратегию команды и решает, кого надо проверить на данном этапе», — приводит слова Вайсфельд сайт «Матч ТВ».
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