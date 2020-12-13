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Дорофеев: за полчаса до перехода мне позвонил агент и сказал, что поменяют в Челябинск

Дорофеев: за полчаса до перехода мне позвонил агент и сказал, что поменяют в Челябинск
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Челмета» Павел Дорофеев рассказал, как оказался в системе челябинского клуба. Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург».

«Буквально за полчаса до перехода мне позвонил агент и сказал, что сейчас поменяют в Челябинск. Сначала были разные ощущения. Потом понял, хоккейная жизнь такая – сегодня играешь за «Металлург», а завтра уже за челябинский «Трактор». Нормальная ситуация.

Цель на карьеру? В спорте – как можно дольше и продуктивнее играть на высочайшем уровне. Не только на уровне ВХЛ и КХЛ. В Северную Америку мечтает попасть каждый молодой хоккеист. Цели только максимальные. В жизни – чтобы семья была здорова, чтобы можно было её обеспечивать в дальнейшем», — цитирует Дорофеева пресс-служба челябинского клуба.

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