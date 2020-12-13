Вайсфельд: с Бобковым всё понятно. Пусть сперва в «Авангарде» покажет, на что способен

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказал мнение относительно состава вратарской бригады сборной России на домашний этап Евротура – Кубок Первого канала.

«Ну а где взять тех, у кого опыта больше? Опытные — это Бобровский, Василевский, Худобин, Сорокин, Шестёркин… Только они в КХЛ не играют. А среди наших опытных вратарей с российским паспортом сейчас нет фактически ни одного, кто был бы однозначно первым номером в топ-клубе.



Есть, допустим, Бобков, который уже вызывался в сборную. Но ведь Игорь сейчас потерял статус основного в «Авангарде», там на первый план вышел Шимон Грубец. Игорь Ларионов недавно говорил про молодежную сборную. Чтобы туда попасть, надо играть в клубе. Здесь то же самое. Ну как ворота сборной может защищать запасной голкипер «Авангарда»?



Почему тогда на турнир позвали Тарасова? Тут совсем другое дело! Бобков — сложившийся, взрослый вратарь. А Тарасов — молодой, неплохо проявлявший себя в молодежной сборной. Его как раз стоит проверить на взрослом турнире. А с Бобковым все понятно — пусть сперва в «Авангарде» покажет, на что способен.



С Гариповым тем более всё ясно — был без практики больше месяца. Но главное, что Эмиль уже три года не играет как первый вратарь команды. Ну какая ему сейчас сборная? Пусть в «Динамо» себя проявит для начала. Ведь все знают, как может играть Гарипов. Но в последнее время никто не видит, чтобы он так играл.



Билялов тоже много матчей пропустил в этом сезоне. А то, что Тимур мало шайб пропускает, никого не должно вводить в заблуждение. При такой организации игры в обороне, как в «Ак Барсе», у многих голкиперов статистика улучшится.



Приглашение Самонова, Тарасова и Федотова на московский турнир — не очевидный выбор, но и не удивительный. Если все они приедут в сборную в нормальном состоянии, то стоит каждому дать шанс себя проявить», — приводит слова Вайсфельд сайт «Матч ТВ».