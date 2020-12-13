Дорофеев — о молодёжке: сборная России во главе с Ларионовым – страшное оружие

Финалист МЧМ-2020 Павел Дорофеев поделился мнением о нынешнем созыве молодёжной сборной России в преддверии МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

«Посоветую не тушеваться, не бояться. Быть уверенным в себе. Выходить и доказывать через работу, что достоин играть в этой команде. И всё будет отлично. Сборная во главе с Игорем Ларионовым – страшное оружие. Недаром человека называют Профессором. Не чувствовалось такого, что ребята приедут и будут проигрывать всем. Был, сто процентов, какой-то план. Ребята просто выполнили его и полностью отдались игре.

Почему проиграли в прошло году? Ох, сколько раз задавал себе этот вопрос. Ответа так и не нашёл. Нет однозначного ответа. Скорее всего, захлестнули эмоции. Это наша русская проблема – закипаем и не можем успокоиться. Поэтому так сложилось», – цитирует Дорофеева пресс-служба «Челмета».