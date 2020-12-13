Дорофеев — о молодёжке: сборная России во главе с Ларионовым – страшное оружие

Финалист МЧМ-2020 Павел Дорофеев поделился мнением о нынешнем созыве молодёжной сборной России в преддверии МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
«Посоветую не тушеваться, не бояться. Быть уверенным в себе. Выходить и доказывать через работу, что достоин играть в этой команде. И всё будет отлично. Сборная во главе с Игорем Ларионовым – страшное оружие. Недаром человека называют Профессором. Не чувствовалось такого, что ребята приедут и будут проигрывать всем. Был, сто процентов, какой-то план. Ребята просто выполнили его и полностью отдались игре.
Почему проиграли в прошло году? Ох, сколько раз задавал себе этот вопрос. Ответа так и не нашёл. Нет однозначного ответа. Скорее всего, захлестнули эмоции. Это наша русская проблема – закипаем и не можем успокоиться. Поэтому так сложилось», – цитирует Дорофеева пресс-служба «Челмета».
- 13 декабря 2020
-
14:54
-
14:30
-
14:16
-
13:56
-
13:30
-
13:11
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:28
-
09:15
-
08:58
-
08:30
-
08:15
- 12 декабря 2020
-
23:48
-
23:30
-
23:15
-
22:56
-
22:36
-
22:18
-
21:40
-
21:32
-
20:52
-
20:13
-
19:59
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:18