Питерс: у Коваржа большой кредит доверия. Он один из лучших вратарей в КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:0).

«Хорошая игра в духе плей-офф. Здорово, что быстро повели в счёте. Отмечу игру в большинстве. Коварж сделал несколько важных спасений, рад, что он отыграл на ноль и помог нам победить. Вообще, важная победа перед перерывом.

Почему выбрали Якуба в качестве вратаря сегодня, несмотря на неудачный предыдущий матч? У него довольно большой кредит доверия. Он один из лучших вратарей в КХЛ. Он проделывает огромную работу. Вообще, надеемся, что во время паузы мы поработаем над ошибками. И это поможет в том числе Якубу выступать стабильнее. Следующие семь дней важны для нас, впереди большой объём работы, в том числе и над игрой в неравных составах. Ждём адаптации Шумакова», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.