Питерс: у Коваржа большой кредит доверия. Он один из лучших вратарей в КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:0).
«Хорошая игра в духе плей-офф. Здорово, что быстро повели в счёте. Отмечу игру в большинстве. Коварж сделал несколько важных спасений, рад, что он отыграл на ноль и помог нам победить. Вообще, важная победа перед перерывом.
Почему выбрали Якуба в качестве вратаря сегодня, несмотря на неудачный предыдущий матч? У него довольно большой кредит доверия. Он один из лучших вратарей в КХЛ. Он проделывает огромную работу. Вообще, надеемся, что во время паузы мы поработаем над ошибками. И это поможет в том числе Якубу выступать стабильнее. Следующие семь дней важны для нас, впереди большой объём работы, в том числе и над игрой в неравных составах. Ждём адаптации Шумакова», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.
- 13 декабря 2020
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
19:06
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:27
-
17:39
-
17:19
-
17:12
-
16:44
-
16:26
-
16:15
-
15:49
-
15:21
-
15:16
-
15:15
-
14:54
-
14:30
-
14:16
-
13:56
-
13:30
-
13:11
-
12:45
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:36
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:28