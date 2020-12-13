Минское «Динамо» переиграло «Куньлунь» в серии буллитов

Минское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард минского клуба Александр Когалев. Два очка в составе «Динамо» набрал Райан Спунер (1+1). Голкипер гостей Алексей Колосов отразил 26 бросков. Шайбы у «Куньлуня» забросили Вячеслав Лещенко и Хантер Шинкарук.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 декабря дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Динамо» 22 декабря в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».