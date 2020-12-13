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Минское «Динамо» переиграло «Куньлунь» в серии буллитов

Минское «Динамо» переиграло «Куньлунь» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард минского клуба Александр Когалев. Два очка в составе «Динамо» набрал Райан Спунер (1+1). Голкипер гостей Алексей Колосов отразил 26 бросков. Шайбы у «Куньлуня» забросили Вячеслав Лещенко и Хантер Шинкарук.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 19 декабря дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Динамо» 22 декабря в Уфе — с местным «Салаватом Юлаевым».

КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 3
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Лещенко (Николишин, Торопченко) – 35:57' (5x5)   1:1 Спунер – 42:58' (5x4)   2:1 Шинкарук (Коллинз) – 51:52' (5x5)   2:2 Демков (Спунер, Принс) – 58:24' (6x4)   2:3 Когалев – 65:00' (ПБ)
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