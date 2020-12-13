«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, переиграв «Йокерит» в домашнем матче

«Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Ак Барса» Дмитрий Воронков (1+1) и Кирилл Петров (1+1). На старте второго периода буллит не реализовал Найджел Доус. Голкипер хозяев Адам Рейдеборн отразил 24 броска. Единственную шайбу у «Йокерита» забросил форвард Никлас Йенсен.

Это пятая победа кряду казанского клуба. Завтра, 14 декабря, команды снова проведут матч в Казани. Начало встречи — в 19:00 мск.