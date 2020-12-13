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«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, переиграв «Йокерит» в домашнем матче

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, переиграв «Йокерит» в домашнем матче
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды «Ак Барса» Дмитрий Воронков (1+1) и Кирилл Петров (1+1). На старте второго периода буллит не реализовал Найджел Доус. Голкипер хозяев Адам Рейдеборн отразил 24 броска. Единственную шайбу у «Йокерита» забросил форвард Никлас Йенсен.

Это пятая победа кряду казанского клуба. Завтра, 14 декабря, команды снова проведут матч в Казани. Начало встречи — в 19:00 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Йокерит
Хельсинки
1:0 Воронков (Петров, Мёрфи) – 08:34' (5x5)   2:0 Емец (Воронков, Педан) – 17:32' (5x5)   2:1 Йенсен (Хаапала, Савинайнен) – 44:57' (5x5)   3:1 Да Коста (Доус, Яруллин) – 58:14' (5x5)   4:1 Петров (Галимов) – 59:32' (en)
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