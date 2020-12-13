Крикунов: игра у «Динамо» не получалась, но важен результат. Гарипов подчистил ошибки

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:2).

«Первый период неплохо играли. Именно по игре. «Нефтехимик» во втором периоде нас переиграл. Хорошо, что вырвали победу, уступая в счёте. Игра не получалась, но важен результат. Гарипов сыграл здорово, ошибки в обороне он подчистил.

Неодоценка соперника? Я не думал так, ребята после поражения настраивались, что последний матч выездной серии надо выиграть.

В принципе, доволен выездной серией. Четыре из пяти выиграли. Жаль, что в Магнитогорске сыграли неудачно. Моменты создали, но не забили.

Думаю, что Бочаров будет играть. Всё будет нормально. Мы ждём выхода игроков из лазарета, но не все даже после паузы выйдут», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.