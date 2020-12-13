Знарок: после футбола в Сочи осталось много болельщиков «Спартака», они нам очень помогли

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:3).

«Мы приехали из Череповца после поражения, поэтому деваться было некуда – только начинать матч мощно, цепляться за результат. Ребята молодцы, понимали ситуацию и выложились. Широкову сегодня пришлось играть в центре из-за травмы Лехтеря – у нас просто не было других вариантов. Лехтеря выбыл на неопределённый срок, поэтому будем думать, как его заменить. Отдельно хочу заметить, что после футбольного матча в Сочи осталось очень много болельщиков «Спартака» — они нам очень помогли, как дома играли», — приводит слова Знарка пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 22 декабря дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Сочи» 21 декабря в Риге — с местным «Динамо».