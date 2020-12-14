Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Жена Тарасенко: Вове не хочется тратить время на обиды и на то, чтобы искать виноватых

Жена Тарасенко: Вове не хочется тратить время на обиды и на то, чтобы искать виноватых
Хоккей / НХЛ 0

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала о восстановлении мужа после очередной операции на плече.

«Восстановление проходит по графику, и Вова уже приступил к тренировкам на стадионе с командой. Но как вы знаете, большинство профессиональных спортсменов обычно не очень любят обсуждать свои травмы. Вова как раз относится к этому большинству. Ему совершенно не хочется тратить время на обиды и сожаления или на то, чтобы искать виноватых. Он искренне считает всех врачей, которые ему помогали, большими профессионалами и благодарен за их помощь. А сегодня у него одно желание — быстрее закончить восстановление и снова вернуться на лёд.

Отказ от поездки в Россию? У нас действительно не было таких планов. Причём это даже не связано с коронавирусом. Дело в том, что Вова очень ответственно подходит к восстановлению после своей травмы, и в этом году лечение стало самым важным пунктом в его графике. Все остальные дела — отпуска, поездки в Россию и прочее — мы перенесли бы в любом случае, чтобы не прерывать его реабилитацию», — сказала Тарасенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Вова никогда не переносит проблемы в хоккее на семью». Интервью с женой Тарасенко
Яна Тарасенко откровенно рассказала о семейной жизни со звёздным форвардом «Сент-Луиса».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020