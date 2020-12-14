Жена Тарасенко: Вове не хочется тратить время на обиды и на то, чтобы искать виноватых

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, рассказала о восстановлении мужа после очередной операции на плече.
«Восстановление проходит по графику, и Вова уже приступил к тренировкам на стадионе с командой. Но как вы знаете, большинство профессиональных спортсменов обычно не очень любят обсуждать свои травмы. Вова как раз относится к этому большинству. Ему совершенно не хочется тратить время на обиды и сожаления или на то, чтобы искать виноватых. Он искренне считает всех врачей, которые ему помогали, большими профессионалами и благодарен за их помощь. А сегодня у него одно желание — быстрее закончить восстановление и снова вернуться на лёд.
Отказ от поездки в Россию? У нас действительно не было таких планов. Причём это даже не связано с коронавирусом. Дело в том, что Вова очень ответственно подходит к восстановлению после своей травмы, и в этом году лечение стало самым важным пунктом в его графике. Все остальные дела — отпуска, поездки в Россию и прочее — мы перенесли бы в любом случае, чтобы не прерывать его реабилитацию», — сказала Тарасенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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