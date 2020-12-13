Хоккеисты молодёжной сборной России в самолёте спели песню группы «Ленинград» про «Зенит»

Сборная России отправилась в Канаду на молодёжный чемпионат мира. Самолёт с российскими хоккеистами приземлился на дозаправку в исландском аэропорте Кеблавик.

Журналистка Мари Леманн в своём «твиттере» выложила видеоролик, снятый в самолёте. В нём игроки российской команды поют песню группы «Ленинград», которая посвящена футбольному клубу «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В состав сборной России на МЧМ-2021 было вызвано семь хоккеистов из санкт-петербургского СКА — голкипер Ярослав Аскаров, защитники Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов и нападающие Василий Подколзин, Марат Хуснутдинов, Максим Грошев и Егор Спиридонов.

МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Игоря Ларионова сыграет в группе B. Соперниками сборной станут команды Чехии, Швеции, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.