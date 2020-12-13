Толчинский: у «Авангарда» постоянно проблемы с командами из нижней части таблицы

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4).

«Плохо начали игру, стояли, не бежали. Естественно, поэтому получили три гола, а потом только собрались и опомнились. Вторую половину матча провели неплохо, но сравнять не получилось. Бывает, что в пустые ворота или из убойной позиции не забиваешь, а в непонятных ситуациях везет. Постоянно проблемы с командами из нижней части таблицы, с ними тяжелее приходится играть, может на нас больше мотивации, либо мы расслабленные выходим, хотя такого нет», — приводит слова Толчинского пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с финским «Йокеритом», а «Авангард» в Мытищах — с китайским «Куньлунь Ред Стар». Обе встречи состоятся 21 декабря.