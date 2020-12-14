Игроки НХЛ получат в сезоне-2021 на $ 700 млн меньше ожидаемого и будут должны $ 371 млн

Стала известна финансовая структура взаимоотношений между клубами НХЛ и игроками в сезоне-2020/2021, который может начаться в середине января 2021 года.



Так, клубы должны заплатить хоккеистам $ 2,3 млрд суммарных зарплат по контракту, однако по факту игроки получат намного меньше. 10% всех окладов будут удержаны за счёт отсрочки платежей — совокупно удержанная сумма составит $ 230 млн.



Оставшаяся сумма после отсрочки составит $ 2,07 млрд, но и часть этих денег будет удержана, так как на них накладывается 20% эскроу — условное депонирование на специальный счёт. Сумма, отправленная на счёт эскроу, составит $ 414 млн, и, таким образом, на счета самих хоккеистов будет переведено $ 1,6 млрд, что составляет 72% от первоначальной суммы.



При этом после окончания сезона-2021 хоккеисты НХЛ будут должны владельцам около $ 371 млн. Этот долг образуется после того, как ожидаемые доходы лиги в предстоящем сезоне составят около $ 3 млрд, а доля зарплат игроков не должна превышать 50% от этой суммы, хотя по факту хоккеисты получат $ 1,871 млрд.

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