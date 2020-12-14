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Есмантович — об уходе Голдобина из ЦСКА: обе стороны отнеслись друг к друг порядочно

Есмантович — об уходе Голдобина из ЦСКА: обе стороны отнеслись друг к друг порядочно
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал уход нападающего Николая Голдобина из московской команды.

«Действительно, мы расстались с форвардом Николаем Голдобиным, расторгнув контракт по взаимному согласию сторон. Обе стороны отнеслись друг к другу порядочно. Большое спасибо Коле за работу в клубе, желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что ранее 25-летний нападающий Николай Голдобин расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию. Российский форвард перейдёт в магнитогорский «Металлург», с которым подпишет соглашение до конца нынешнего сезона на более низких условиях по сравнению с теми, что были в «армейском» клубе.

Голдобин подпишет контракт с «Магниткой» до конца сезона-2020/2021 на пониженных условиях
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