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Быков: время от времени приходят предложения из КХЛ, но пока я не готов

Быков: время от времени приходят предложения из КХЛ, но пока я не готов
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков ответил на вопрос о возможном возвращении в КХЛ.

«Я не говорил, что заканчиваю с тренерской деятельностью. Есть просто другие обстоятельства, которые не дают мне права снова окунуться на сто процентов и работать. Я считаю, что, если ты не готов отдать всё своё время и всю свою жизнь, нет смысла пробовать и начинать. Иначе ты просто подведёшь команду. А для меня команда – это святое. И поэтому, как только я буду готов приступить к этой деятельности, тогда да. А так лучше не браться, иначе это будет неуважение.

Были ли предложения из КХЛ? Да, безусловно. Время от времени приходят какие-то предложения, но пока я не готов.

Если представить, что вернусь, позову ли с собой Игоря Захаркина? Безусловно. Я считаю, что наш тандем добился неплохих результатов и завоевал уважение у ряда болельщиков, игроков. И почему не работать вместе? Мы с Игорем до этого много раз говорили, что в случае какого-то предложения мы по крайней мере предложим друг другу вновь поработать вместе. И не важно, кто из нас будет главным тренером», — приводит слова Быкова Metaratings.

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