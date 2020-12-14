Журналист ESPN — о перелёте на МЧМ: оказалось, можно экономить на здоровье и безопасности

Обозреватель американской телекомпании ESPN Крис Питерс прокомментировал неудачно спланированный перелёт шести европейских сборных на МЧМ в Эдмонтон. Напомним, что европейцы не смогли вовремя улететь в Канаду из-за того, что организаторы предоставили для перелёта слишком маленький самолёт, в который не входил багаж команд.
«Фиаско с перелётом европейских сборных на молодёжный чемпионат мира разрушило всякую иллюзию, что невозможно экономить на здоровье и безопасности. Стало ясно, что игроки и персонал сами берут на себя часть риска, что бы ни произошло», — отметил Питерс на своей странице в «Твиттере».
МЧМ-2021 пройдёт в Канаде с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Команда Игоря Ларионова сыграет в группе B. Соперниками сборной России станут команды Чехии, Швеции, США и Австрии. Все матчи пройдут на одной арене, поэтому каждый день будет не более трёх матчей, которые не пересекутся по времени.
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