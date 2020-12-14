Быков — об ОИ-2010: очень большое спортивное горе, я не смог настроить ребят

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Вячеслав Быков рассказал, в чём причина плохого результата на Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Мы в общем-то старались всегда анализировать ситуацию после каждого матча, каждого периода, каждого эпизода. Мы обсуждаем все время. И анализ был для нас первостепенной задачей. Без анализа невозможно двигаться дальше. И тот же турнир в Ванкувере для меня и моих коллег очень большое спортивное горе, большая спортивная неудача в силу того, что мы максималисты и старались всегда добиваться максимальных результатов.

Мы проиграли канадцам, а это всегда принципиальные встречи. И для меня первоочередно. Я бы, может, поступил бы по-другому, но смотря в каких компонентах игры и подготовки. Сила русского спортсмена в его воодушевлении, в его эмоциональной готовности. Я не смог настроить ребят на такое душевное состояние, тем более против такого принципиального соперника, как Канада. Поэтому я считаю, что наше поражение имело корни в этой плоскости.

Другие специалисты стараются нам приписать наложение каких-то линий, пятёрок, не такие составы, не такие сочетания или ещё что-то. Это их право. Но мы с тренерским штабом, проанализировав, пришли к единому мнению», — приводит слова Быкова Metaratings.