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«Ак Барс» вновь обыграл «Йокерит», Да Коста набрал 3 очка

«Ак Барс» вновь обыграл «Йокерит», Да Коста набрал 3 очка
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста, в его активе два гола и одна результативная передача. Два очка в составе победителей набрал Найджел Доус (1+1). Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 26 бросков. Единственную шайбу у «Йокерита» забросил форвард Ээли Толванен.

Это шестая победа казанского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 21 декабря в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 22 декабря в Москве — со «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2020, понедельник. 19:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
1:0 Толванен (Лёв) – 11:39' (5x5)   1:1 Да Коста (Доус, Викстранд) – 31:00' (5x4)   1:2 Доус (Да Коста, Галиев) – 53:50' (5x4)   1:3 Да Коста – 55:11' (5x5)   1:4 Петров – 59:54' (en)
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