«Ак Барс» вновь обыграл «Йокерит», Да Коста набрал 3 очка

«Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть Арена» в Казани и завершилась со счётом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Ак Барса» Стефан Да Коста, в его активе два гола и одна результативная передача. Два очка в составе победителей набрал Найджел Доус (1+1). Голкипер казанцев Тимур Билялов отразил 26 бросков. Единственную шайбу у «Йокерита» забросил форвард Ээли Толванен.

Это шестая победа казанского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 21 декабря в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Ак Барс» 22 декабря в Москве — со «Спартаком».