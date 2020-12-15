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Пелино: по игре Юрова не скажешь, что ему 16. А Беку нужна уверенность – и всё вернётся

Пелино: по игре Юрова не скажешь, что ему 16. А Беку нужна уверенность – и всё вернётся
Хоккей / КХЛ 0

Тренер магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино поделился мнением об игроках команды — 16-летнем нападающем Даниле Юрове и канадском форварде Тейлоре Беке.

«Его отлично приняли, на льду он ведёт себя так, что не скажешь, что ему всего 16 лет. Он умеет мотивировать себя на то, чтобы становиться только лучше. И у него есть у кого поучиться в этой команде, здесь достаточно игроков, которые могут стать примером для него.

Неудачная игра Бека? Мы постараемся сделать всё, чтобы он прибавил во второй части сезона. У него хорошее взаимопонимание с Мозякиным, осталось добавить только уверенность – и всё вернётся. Надеюсь, что совместный труд поможет и Тейлору полноценно раскрыться», – цитирует Пелино пресс-служба КХЛ.

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