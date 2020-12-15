Плющев: Квартальнову нужно убавить гонор. Не ему решать, когда нужно прибывать в сборную

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал высказывание наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова о вызове его игроков в сборную России.
«Не слишком ли много говорит господин Квартальнов? Он, по сути, ещё ничего не выиграл, никогда не был главным тренером сборной, где бы он ни работал – везде конфликты. На мой взгляд, нужно было бы ему свой гонор поубавить. Не ему решать, когда игроки должны прибывать в сборную. Не было ни для кого секретом, когда пройдёт Кубок Первого канала. Сроки одни и те же уже более 50 лет. Всегда игроков в сборную вызывают за три дня до турнира. Календарь сборной был согласован давно. И он должен был всё это знать, а сейчас выражать недовольство на ровном месте — это по меньшей мере непрофессионально. Дата матча «Йокерита» и «Ак Барса» была известна давно и согласована с клубами.
И ещё не его дело обсуждать финансирование клубов. Если он не в курсе, могу сказать, что «Ак Барс» спонсируется компанией «Татнефть», то есть такими же государственными деньгами, что и сборная», — сказал Плющев «Чемпионату».
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