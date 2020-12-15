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Генменеджер сборной Финляндии U20 — о перелёте на МЧМ: русские пели, а мы хотели отдохнуть

Генменеджер сборной Финляндии U20 — о перелёте на МЧМ: русские пели, а мы хотели отдохнуть
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Генеральный менеджер сборной Финляндии на МЧМ-2021 Киммо Ойкаринен прокомментировал скандальный перелёт из Хельсинки в Эдмонтон, где пройдёт турнир.

«Наш багаж долетел с нами одним бортом, в то время как шведские и российские вещи пришлось везти на другом самолёте. Мы прибыли в аэропорт вовремя, наши вещи погрузили в самолёт первыми, поэтому их нельзя было выгружать. Посадка в Рейкьявике была долгой, намного дольше запланированных 45 минут. Что касается места в салоне, то фотографии не дают правильного впечатления. Места были, между командами были пустые ряды, а средние кресла в трёхместных отсеках никто не занимал.

Русские развлекались, исполняя народные песни, но мы в эту игру не включились. Мы не хотели петь, мы хотели отдохнуть. После приезда в отель у нас была командная видеоконференция, каждому игроку выдали программу упражнений, которые нужно выполнять в своих комнатах», — приводит слова Ойкаринена Ilta-Sanomat.

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