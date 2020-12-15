Светлов: до зоны плей-офф пять очков, на дистанции чемпионата такой гандикап отыгрывается

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов поделился мнением о турнирном положении хабаровской команды. «Тигры» занимают 10-е место в Восточной конференции с 30 баллами в 37 встречах.

«До зоны плей-офф — пять очков, на дистанции чемпионата в 60 матчей такой гандикап отыгрывается, даже несмотря на то, что у конкурентов есть игры в запасе. Осенью мы провели половину чемпионата, теперь расписание для нас будет менее экстремальным. Но с большим количеством стыковых игр.

Встречи с непосредственными конкурентами, в каждой из которых будут разыгрываться фактически четыре очка. В ближайших шести матчах трижды встречаемся с «Барысом», дважды — с «Сибирью», потом спаренные встречи с «Куньлунем». Борьбу за плей-офф продолжаем, всё в наших руках», — цитирует Светлова Russia-Hockey.