СКА расторг контракты с Трениным, Завгородним и Бердиным

Нападающие Яков Тренин и Дмитрий Завгородний, а также голкипер Михаил Бердин покидают СКА, сообщает пресс-служба «армейцев». Хоккеисты возвращаются в Северную Америку к открытию тренировочных лагерей НХЛ, спортивные права на Бердина переходят в «Сочи» в обмен на денежную компенсацию.

22-летний Бердин провёл за СКА в КХЛ 14 матчей, в которых отразил 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. В минувшем сезоне выступал за команду «Манитоба Мус» — фарм-клуб «Виннипег Джетс» в Американской хоккейной лиге.

23-летний Тренин в регулярном чемпионате КХЛ сыграл 21 матч и набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «+5». В минувшем сезоне он дебютировал за «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.

В 6 матчах за СКА 20-летний Завгородний отдал три результативные передачи при показателе полезности «+2». На протяжении последних трёх сезонов он выступал за команду QMJHL системы «Калгари Флэймз» «Римуски Ошеаник».