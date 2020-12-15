Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед Кубком Первого канала
Сборная России проводит тренировку перед стартом Кубком Первого канала. Команда занимается в следующих сочетаниях:
Вратари: Самонов, Федотов, Тарасов;
Группа № 1.
«Белые»: Ткачёв — Шипачёв — Чибисов, Рафиков — Марченко;
«Синие»: Кузьменко — Морозов — Бурдасов, Галенюк — Ожиганов;
«Красные»: Сошников — Зернов — Коршков, Лямкин — Юдин;
«Зелёные»: Мамин — Карнаухов — Воронков, Яковлев — Антипин.
Группа № 2: Марченко — Кадейкин — Толчинский, Саморуков — Минулин.
Хоккеисты из второй группы работают в тренажёрном зале во время ледовой тренировки группы № 1. После занятия они выйдут на лёд, а игроки из группы № 1 продолжат тренировку в зале.
Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.
Команды—участники Кубка Первого канала будут находиться в «пузырях» во время турнира
Рекомендуем вам
- 15 декабря 2020
-
16:36
-
16:31
-
15:35
-
15:12
-
14:58
-
14:17
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
13:02
-
12:56
-
12:45
-
12:23
-
12:15
-
11:51
-
11:35
-
11:25
-
10:55
-
10:17
-
10:15
-
09:54
-
09:36
-
09:15
-
08:53
-
08:48
-
08:38
-
08:06
-
00:19
- 14 декабря 2020
-
23:48
-
23:30
-
23:09
-
22:38
-
22:23
-
21:25
-
21:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам