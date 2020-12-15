Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед Кубком Первого канала

Сборная России проводит тренировку перед стартом Кубком Первого канала. Команда занимается в следующих сочетаниях:

Вратари: Самонов, Федотов, Тарасов;

Группа № 1.

«Белые»: Ткачёв — Шипачёв — Чибисов, Рафиков — Марченко;

«Синие»: Кузьменко — Морозов — Бурдасов, Галенюк — Ожиганов;

«Красные»: Сошников — Зернов — Коршков, Лямкин — Юдин;

«Зелёные»: Мамин — Карнаухов — Воронков, Яковлев — Антипин.

Группа № 2: Марченко — Кадейкин — Толчинский, Саморуков — Минулин.

Хоккеисты из второй группы работают в тренажёрном зале во время ледовой тренировки группы № 1. После занятия они выйдут на лёд, а игроки из группы № 1 продолжат тренировку в зале.

Кубок Первого канала пройдёт с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.