Завгородний: сейчас у Брагина взрослая команда, но он остался прежним

Нападающий Дмитрий Завгородний поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА.

«Чувствую ли себя другим игроком после этих двух с половиной месяцев в СКА? Конечно, чувствую себя другим хоккеистом. Поиграл во взрослом хоккее, набрался опыта. Каждая тренировка, каждый матч давали что-то новое, учился каждый день. Сейчас я более уверен в себе. Два месяца играл и тренировался здесь в очень хорошем ритме. Здесь отличные тренеры, высокий уровень подготовки, топовая организация.

Две результативные передачи в стартовом матче с «Сибирью»? Это был один из лучших матчей. Но могу назвать и встречу с «Барысом», тогда тоже провёл очень хорошую игру. Бывает, что лучшие матчи – не те, в которых набираешь больше очков. Да, мы там уступили, но я играл неплохо. Мне даже доверили буллит. Не забил его, но чувствовал себя в тот день уверенно на льду и в коллективе.

Матчи с полумолодёжным составом со взрослыми командами? Это одно из самых необычных приключений. Такого, думаю, больше не увидеть нигде: молодые игроки выходят против взрослых и побеждают. Это незабываемо и интересно. Был драйв: все молодые, азартные, с огоньком в глазах. Выходили и брали энергией.

Изменился ли Валерий Брагин после перехода в клубный хоккей? Не изменился, он такой же. Сейчас у него взрослая команда, игроки, но он остался прежним. Рассудительный, даёт наставления, интересно с ним работать», — приводит слова форварда пресс-служба «армейцев».