Брагин давал установку, Ротенберг наблюдал со скамейки. Фото с открытой тренировки сборной

Сегодня, 15 декабря, в Москве, национальная сборная России провела тренировку на арене «Парк Легенд». Команда готовится к российскому этапу Евротура — Кубку Первого канала. В ходе тренировки группы поочередно провели занятия на льду и в тренажёрном зале.
Уже совсем скоро в Эдмонтоне стартуют контрольные матчи, предваряющие начало молодёжного чемпионата мира, который рискует стать единственным крупным международным турниром в сезоне-2021. Уже 17 декабря в 19:30 по московскому времени сборная стартует на Кубке Первого канала матчем с командой Швеции.
Кубок Первого канала будет проходить с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.
Лучшие кадры с открытой тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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