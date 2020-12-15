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Брагин давал установку, Ротенберг наблюдал со скамейки. Фото с открытой тренировки сборной

Сборная России провела открытую тренировку
Брагин давал установку, Ротенберг наблюдал со скамейки. Фото с открытой тренировки сборной
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Сегодня, 15 декабря, в Москве, национальная сборная России провела тренировку на арене «Парк Легенд». Команда готовится к российскому этапу Евротура — Кубку Первого канала. В ходе тренировки группы поочередно провели занятия на льду и в тренажёрном зале.

Уже совсем скоро в Эдмонтоне стартуют контрольные матчи, предваряющие начало молодёжного чемпионата мира, который рискует стать единственным крупным международным турниром в сезоне-2021. Уже 17 декабря в 19:30 по московскому времени сборная стартует на Кубке Первого канала матчем с командой Швеции.

Кубок Первого канала будет проходить с 17 по 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом.

Лучшие кадры с открытой тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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