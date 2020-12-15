Назаров: Аркадий Ротенберг внёс огромный вклад в победы сборной России и развитие хоккея

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке Первого канала.
«Москва стоит в девятибалльных пробках. Все закупаются подарками, готовятся к Новому году и длительным новогодним праздникам. Болельщики, конечно, с нетерпением ждут матчей сборной России на Кубке Первого канала. Надеюсь, что наша сборная сможет повторить успех, которого достигла на предыдущем этапе Евротура — Кубке Карьяла. Матчи национальной команды в любом случае вызывают повышенный ажиотаж, поэтому будем переживать за нашу сборную и всячески её поддерживать.
Пользуясь случаем, хочу поздравить председателя правления ФХР Аркадия Романовича Ротенберга с 69-летием! Это человек и руководитель, который внёс огромный вклад в победы сборной России и развитие хоккея в нашей стране. Чего стоит триумф на зимних Олимпийских играх 2018 года, а ведь были и другие успехи, причём в сборных всех возрастов. Хочу пожелать Аркадию Романовичу успехов во всех его начинаниях, всего самого доброго и самое главное — крепкого здоровья», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 15 декабря 2020
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