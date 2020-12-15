Марин — о 6:4: хорошо, что взяли два очка. Не ожидали такого результативного матча
Защитник «Торпедо» Марк Марин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (6:4).
«Хорошая игра получилась. Первые десять минут мы отлично провели, потом немного сбавили. Поговорили в раздевалке и «надавили». Хорошо, что взяли два очка. С хорошим настроением сейчас отдохнем и будем дальше сражаться. Не ожидали такого результативного матча. Но тот, кто смотрел игру, ему должно было быть интересно. Болельщики любят, когда много шайб. Хорошо, что мы забросили на две больше», — приводит слова Марина пресс-служба клуба.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с «Сочи», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 21 декабря.
«Торпедо» в гостях обыграло рижское «Динамо», команды забросили 10 шайб
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