Марин — о 6:4: хорошо, что взяли два очка. Не ожидали такого результативного матча

Защитник «Торпедо» Марк Марин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (6:4).

«Хорошая игра получилась. Первые десять минут мы отлично провели, потом немного сбавили. Поговорили в раздевалке и «надавили». Хорошо, что взяли два очка. С хорошим настроением сейчас отдохнем и будем дальше сражаться. Не ожидали такого результативного матча. Но тот, кто смотрел игру, ему должно было быть интересно. Болельщики любят, когда много шайб. Хорошо, что мы забросили на две больше», — приводит слова Марина пресс-служба клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с «Сочи», а «Торпедо» в Нижнем Новгороде — с казахстанским «Барысом». Обе встречи состоятся 21 декабря.