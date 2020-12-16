«Удачи! Будем болеть!». Овечкин поддержал игроков молодёжной сборной России

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пожелал удачи молодёжной сборной России на предстоящем МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

«Удачи! Будем болеть!» – написал Овечкин в «инстаграмах» Василия Подколзина и Егора Афанасьева, опубликовавших фотографии с тренировок.

Фото: «инстаграм» Василия Подколзина

Фото: «инстаграм» Егора Афанасьева

Турнир пройдёт с 25 декабря по 5 января. Команды будут находиться в «пузыре», как и команды НХЛ во время розыгрыша Кубка Стэнли, также проходившего в этом городе. Перед стартом МЧМ сборная России проведёт два контрольных матча с командами Словакии и Канады.

Капитаном сборной России на молодёжном чемпионате мира 2021 года выбран форвард СКА Подколзин. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Игорь Ларионов на пресс-конференции, посвящённой отъезду российской сборной в Канаду.